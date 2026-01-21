Avanzan las obras de la Avenida de Oviedo de El Berrón (Siero), que desde el martes contará con una Pitufa Ferroviaria

Visita del alcalde de Siero, Ángel García, a las obras de la Avenida de Oviedo. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las labores de aglomerado de un tramo de la Avenida de Oviedo de El Berrón se encuentran en la fase final, según ha informado el Ayuntamiento de Siero. El proyecto cuenta con un presupuesto de 899.043,13 euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

La actuación se centra en los 360 metros del tramo oriental del vial, que presentaba deficiencias urbanísticas importantes, como aceras discontinuas, sección transversal irregular, baja accesibilidad peatonal y deterioro general en pavimentos, mobiliario urbano y redes de servicios. El proyecto prevé la renovación completa de pavimentos, aceras y zonas de aparcamiento, la ampliación de áreas peatonales, la mejora de la accesibilidad y la reorganización de la sección transversal para facilitar la circulación de vehículos y peatones.

Asimismo, se han sustituido todas las redes de servicios urbanos, incluyendo abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado público, incorporando luminarias LED de bajo consumo y el soterramiento de líneas eléctricas y de telecomunicaciones. La actuación también contempla nuevo mobiliario urbano, jardinería y alcorques para arbolado de gran porte.

Durante la visita a las obras, el alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado que "el próximo martes se instalará la estatua de la Pitufa Ferroviaria" en el extremo de la avenida, junto a la N-634, similar a las colocadas en Lugones y Pola de Siero. El primer edil ha destacado que "estamos muy contentos, porque el resultado va a quedar muy bien. Esperamos que el tiempo acompañe y que se pueda finalizar ya la obra. Es una actuación que mejorará mucho la zona, especialmente pensada para los vecinos y vecinas".