Una avería en la catenaria interrumpe la circulación ferroviaria entre Busdongo y Pola de Lena

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OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una avería por falta de tensión en la catenaria en el trayecto comprendido entre Navidiello y Pola de Lena (Asturias) ha interrumpido la circulación ferroviaria y ha dejado detenido a un tren de Media Distancia en la estación de Busdongo (León).

Como consecuencia de este incidente en la red, según la información publicada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en la red social X y recogida por Europa Press, se ha previsto un plan alternativo de transporte por carretera entre Busdongo y Pola de Lena para dar servicio a los viajeros afectados.

Asimismo, la incidencia ha obligado a articular un dispositivo de trasbordo por carretera entre Pola de Lena y Puente de los Fierros para los usuarios de los trenes de Cercanías pertenecientes a la línea C-1 de Asturias.