Avilés abre el plazo de solicitud de comedores escolares para el próximo curso

Archivo - Comedor escolar, foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés abre este miércoles 1 de julio el plazo de inscripción en el servicio de comedores escolares para el curso 2026-2027, un recurso de conciliación que gestiona desde 2005 y que garantiza menús adaptados a las necesidades del alumnado.

Según ha informado el consistorio, el servicio está dirigido a menores escolarizados en centros públicos de Infantil, Primaria y también en Educación Secundaria, y contempla la elaboración de menús específicos para casos de alergias, intolerancias, razones de salud o creencias religiosas, además de un sistema de bonificaciones que puede cubrir hasta el 100% del coste en función de la renta familiar.

El plazo de inscripción se abrirá el 1 de julio de 2026 y se mantendrá hasta el 31 de agosto para el alumnado que inicie el servicio en septiembre, mientras que las solicitudes posteriores podrán presentarse hasta el día 25 del mes anterior al inicio del servicio.

Las solicitudes podrán tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en el Registro del Ayuntamiento, así como en los telecentros municipales con cita previa.

El servicio incluye modalidades de atención temprana con o sin desayuno y comedor, y se presta en varios centros educativos del municipio mediante el sistema de "línea caliente" para la elaboración y distribución de comidas. El Consistorio ha recordado que toda la información y documentación está disponible en la sede electrónica municipal.