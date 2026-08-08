Avilés Acción cumple 25 años lanzando las I Jornadas de la Industria del Cortometraje Asturiano

Festival Avilés Acción. - AVILÉS ACCIÓN

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Avilés Acción celebrará del 10 al 17 de octubre su vigesimoquinta edición con el nacimiento de las I Jornadas de la Industria del Cortometraje Asturiano. La iniciativa está orientada a fortalecer el tejido profesional del audiovisual regional y a crear un espacio de encuentro, formación e intercambio entre creadores, empresas e instituciones.

Según ha informado la organización en nota de prensa, las jornadas reunirán a profesionales de reconocido prestigio y representantes de entidades clave para abordar algunos de los principales retos y oportunidades de la producción de cortometrajes en Asturias. Su intención es "demostrar que el cortometraje no es únicamente un formato de aprendizaje o una vía de acceso a la industria cinematográfica", sino también un sector creativo y profesional "con capacidad para generar actividad económica y proyectar el talento local y regional".

Uno de los principales objetivos de las jornadas será reforzar la capacitación de directores, productores y técnicos en áreas esenciales para el desarrollo de proyectos audiovisuales, como la producción ejecutiva, la dirección de fotografía, la planificación económica y los incentivos fiscales.

La productora Marcela Peña impartirá la clase magistral de producción ejecutiva 'Breakdown Your Dream', centrada en las herramientas y procesos necesarios para transformar una idea en un proyecto viable.

La directora de fotografía María José Burgos ofrecerá la clase magistral 'La imagen que habla. Del guion al plano: cómo transformar palabras en imágenes cinematográficas', dedicada al análisis del proceso creativo y técnico que permite trasladar una historia escrita al lenguaje visual.

Por su parte, la productora ejecutiva australiana Janelle Landers abordará las claves de la producción audiovisual en la clase magistral 'Convertir un guion en realidad', centrada en el recorrido que lleva un proyecto desde su fase inicial hasta el rodaje y la materialización de la obra.

El bloque formativo se completará con una charla sobre incentivos fiscales y financiación audiovisual a cargo de Alejandro Herranz, de Pelícano Partners, que analizará la aplicación práctica de las deducciones vinculadas a la inversión en producciones cinematográficas y las posibilidades de atraer financiación privada al cortometraje.