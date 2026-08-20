Avilés acoge el mayor 3x3 Baloncesto del norte de España. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Avilés acogerá durante el 21, 22 y 23 de agosto el 3x3 Baloncesto. El evento, organizado por la Fundación Deportiva Municipal de Avilés y la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias es la última competición para el TOUR 3x3 que todos los veranos organiza la Federación.

En concreto, este 3x3 avilesino es el mayor del norte de España en cuanto a participación. Este año reunirá a 142 equipos de siete categorías diferentes.

El fin de semana congregará a un gran número de público en torno a las diferentes competiciones. En total serán 284 partidos, 201 en canasta grande, 76 en Mini y 7 en silla de ruedas, que se celebrarán del viernes 21 al domingo 23 de agosto en el Complejo Deportivo Avilés.

Las previsiones meteorológicas, que amenazan con lluvia, han obligado este año a trasladar el torneo de su ubicación tradicional, en la plaza del Centro Niemeyer, al Quirinal "para garantizar la mayor capacidad y comodidad para los asistentes", según ha indicado el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero.

El 3x3 comenzará el viernes 21 a las 15:00 horas, continuará el sábado 22 de 10:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 20:00 horas y finalizará el domingo, cuando se jugarán las semifinales, finales y concurso de triples, de 10:00 a 14:00 horas.