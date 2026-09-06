Avilés acogerá el 11 de septiembre la II Cena Solidaria Contra el Cáncer

Cartel de la II Cena Solidaria Contra el Cáncer en Avilés. - AECC

AVILÉS 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Avilés de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias celebrará el próximo 11 de septiembre, a las 21.00 horas, la II Cena Solidaria Contra el Cáncer en Avilés, una iniciativa destinada a recaudar fondos para la investigación oncológica y para los servicios de apoyo a pacientes y familiares.

El evento tendrá lugar en el Hotel Palacio de Avilés, ubicado en el Palacio de Ferrera, y reunirá a socios, personas voluntarias, empresas, instituciones y ciudadanía comprometida con la lucha contra la enfermedad.

La cita combinará una cena cóctel con baile y pretende constituirse como un espacio de convivencia y apoyo colectivo a las personas que afrontan un diagnóstico de cáncer y a su entorno.

La recaudación obtenida se destinará a mantener los programas y servicios gratuitos que presta la Asociación Española Contra el Cáncer a pacientes y familiares, así como a respaldar proyectos de investigación. La entidad ha destacado que la investigación resulta esencial para avanzar en prevención, diagnóstico, tratamientos y supervivencia, además de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias han animado a la ciudadanía avilesina a sumarse a esta iniciativa solidaria, que consideran una oportunidad para mostrar el compromiso de la ciudad con las personas con cáncer y con el impulso de la investigación oncológica.

Las entradas tienen un precio de 55 euros y pueden adquirirse en la sede de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Avilés, situada en la calle José Cueto, número 3, así como a través de la inscripción 'online' habilitada por la organización.