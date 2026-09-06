Avilés acogerá el 11 de septiembre la II Cena Solidaria Contra el Cáncer

Cartel de la II Cena Solidaria Contra el Cáncer en Avilés.
Cartel de la II Cena Solidaria Contra el Cáncer en Avilés. - AECC
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 11:07
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AVILÉS 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Avilés de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias celebrará el próximo 11 de septiembre, a las 21.00 horas, la II Cena Solidaria Contra el Cáncer en Avilés, una iniciativa destinada a recaudar fondos para la investigación oncológica y para los servicios de apoyo a pacientes y familiares.

El evento tendrá lugar en el Hotel Palacio de Avilés, ubicado en el Palacio de Ferrera, y reunirá a socios, personas voluntarias, empresas, instituciones y ciudadanía comprometida con la lucha contra la enfermedad.

La cita combinará una cena cóctel con baile y pretende constituirse como un espacio de convivencia y apoyo colectivo a las personas que afrontan un diagnóstico de cáncer y a su entorno.

La recaudación obtenida se destinará a mantener los programas y servicios gratuitos que presta la Asociación Española Contra el Cáncer a pacientes y familiares, así como a respaldar proyectos de investigación. La entidad ha destacado que la investigación resulta esencial para avanzar en prevención, diagnóstico, tratamientos y supervivencia, además de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias han animado a la ciudadanía avilesina a sumarse a esta iniciativa solidaria, que consideran una oportunidad para mostrar el compromiso de la ciudad con las personas con cáncer y con el impulso de la investigación oncológica.

Las entradas tienen un precio de 55 euros y pueden adquirirse en la sede de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Avilés, situada en la calle José Cueto, número 3, así como a través de la inscripción 'online' habilitada por la organización.

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