Avilés acogerá del 12 de junio al 20 de septiembre la Bienal Climática sobre arte, industria y territorio

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de la Bienal Climática sobre arte, industria y territorio se celebrará en Avilés del 12 de junio al 20 de septiembre. Bajo el título 'Ensayar lo inesperado', la ciudad y su entorno acogerán este proyecto, orientado a reflexionar sobre los actuales retos ecológicos, sociales y territoriales desde el arte y la cultura contemporánea.

La iniciativa, de carácter interdisciplinar y descentralizado, se desplegará en una red de espacios y comunidades en las que se experimentarán nuevas formas de relación entre cultura, industria, territorio y vida cotidiana.

El programa incluye exposiciones, encuentros, conciertos, talleres y espacios de conversación, con los que se busca que la cultura sirva como herramienta principal para imaginar otros futuros posibles, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La bienal está impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación Atelier itd. Cuenta también con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y el Community Arts Lab by Porticus.

Hasta el momento están confirmados ocho espacios expositivos vinculados al patrimonio histórico, industrial y cultural de Avilés: la Antigua Pescadería Municipal (La Grapa), la Escuela de Artes y Oficios, la Factoría Cultural, La Curtidora, La Noria y los palacios de Camposagrado y Valdecarzana.

El Centro Niemeyer programará para el evento exposiciones de artistas internacionales que invitarán a reflexionar sobre el cambio climático, la relación con la naturaleza y la necesidad de avanzar hacia modelos sostenibles. Además, el programa público se desarrollará también en otros espacios singulares como la Casa Municipal de la Cultura o el Parque de Ferrera.

La bienal ha seleccionado ya a más de 40 participantes nacionales e internacionales, junto con creadoras y creadores locales. En esta línea, está en marcha el programa En colectivo, surgido de un proceso de mediación cultural con organizaciones locales, similar a otras prácticas comunitarias que ya están ensayando formas de vida sostenibles en territorios rurales de Asturias.

También se está desarrollando la línea Arte + Educación, acompañada por La Benéfica de Piloña, para articular una red de escuelas del territorio en las que se aborde la crisis climática desde la imaginación y las prácticas artísticas.