Avilés adjudica por 18.000 euros la instalación de paneles informativos para el aula de observación de aves de la Ría

Archivo - Avistamiento de aves. - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS - Archivo

AVILÉS, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado a la empresa Asturcopia S.L. un contrato menor por un importe de 18.089 euros para el diseño, suministro e instalación de paneles informativos y mobiliario destinados al 'Aula de Observación de Aves' en la Ría de Avilés.

Esta actuación ha contado con financiación europea a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. Según el pliego del proyecto,la empresa adjudicataria, seleccionada tras solicitarse presupuesto a tres compañías, dispondrá de un plazo de tres meses para instalar seis grandes paneles informativos tipo tótem en el Paseo de la Ría, en las proximidades del parque canino.

Estas estructuras, de dos metros y medio de alto por un metro de ancho, incorporarán textos explicativos y fotografías sobre el entorno y las aves que se pueden avistar en función de la época del año.

Asimismo, el contrato ha incluido el suministro de cinco bancos y cuatro sillas de madera con el objetivo de configurar el espacio como un aula al aire libre en plena naturaleza, orientada tanto a las personas paseantes como a los centros escolares para sus actividades lúdicas y educativas.Los contenidos informativos de los tótems destacarán que la Ría de Avilés está incluida en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos y que sobresale por la presencia de aves migratorias, limícolas y acuáticas.

En el ecosistema combinado de la Ría y la Ensenada de Llodero se registra la presencia de más de 20 especies limícolas y de 10 especies acuáticas, con censos que superan el millar de ejemplares en algunas observaciones, entre los que se encuentran correlimos comunes, zarapitos reales, archibebes, garzas, patos, cormoranes o somormujos.

Por su parte, la concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, ha explicado que con esta medida se está transformando un espacio único en un lugar para "disfrutar, aprender y conectar con la naturaleza de una forma sostenible".

La edila ha señalado que, además de incorporar un nuevo atractivo turístico, la actuación ayudará a dar a conocer el valor ambiental de la Ría y la importancia de las especies que pasan por este entorno durante sus migraciones.

El proyecto, que fue presentado el pasado mes de enero en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), lleva por nombre 'Puesta en valor de la Observación de Aves en la Ría de Avilés y la Ensenada de Llodero'.

La iniciativa busca el desarrollo del birdwatching o turismo de observación de aves como un producto complementario a la oferta cultural local, aprovechando la proximidad del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero, considerado uno de los espacios de mayor riqueza ornitológica del litoral asturiano.

Finalmente, esta estrategia de puesta en valor integra otras actuaciones complementarias, entre las que destaca la instalación de una webcam de observación de aves que permitirá visualizar en directo la actividad faunística desde la página web municipal, así como la regulación del tráfico de visitantes mediante paseos en barco bajo demanda y controlados para proteger los puntos medioambientales más sensibles.