Avilés.- El censo electoral se expondrá del 12 al 19 de octubre

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OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha informado este viernes de que expondrá del 12 al 19 de octubre el censo electoral para los comicios del 29 de noviembre, en los que se elegirá a los representantes de la ciudadanía en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

La consulta del censo se podrá realizar tanto por medios telemáticos, en el enlace habilitado de la web municipal (www.aviles.es), como presencialmente en la Oficina de Asistencia en materia de Registro (OAR) de la plaza de España.

De este modo, durante el mencionado periodo, el Ayuntamiento de Avilés facilitará información y atenderá las reclamaciones que presenten los ciudadanos y ciudadanas sobre sus datos censales.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a todos los vecinos hacer uso de este servicio para asegurar su participación en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre y, muy especialmente, a aquellas personas que hayan variado su información de residencia recientemente, así como a los jóvenes que votan por primera vez.