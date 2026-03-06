El Consejo de la Mujer reclama políticas públicas para garantizar la igualdad real de las mujeres

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Avilés, frente al Ayuntamiento, ha acogido este viernes la lectura del manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer de Avilés con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

El manifiesto hace un llamamiento a "reafirmar nuestro compromiso con una sociedad que no limite ningún proyecto de vida por el hecho de ser mujer".

"Hemos alcanzado la igualdad formal, pero estamos aún lejos de la igualdad real", asegura el Consejo, que ha insistido en la necesidad de "impulsar políticas públicas que garanticen derechos efectivos y no dejen a nadie atrás".

Entre las reivindicaciones planteadas, el manifiesto pide que se "fomenten la cualificación profesional de las mujeres en sectores emergentes y aseguren su presencia en los grandes cambios científicos y tecnológicos", que "eliminen los estereotipos de género que vinculan a las mujeres exclusivamente con los cuidados" y que "mejoren de forma real y efectiva la conciliación de la vida personal, familiar y laboral".

Asimismo, han reclamado que se "terminen con la brecha salarial como forma de discriminación laboral e incorporen la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales", que "atiendan de forma específica a las mujeres con diversidad funcional, a las mujeres gitanas, a las víctimas de trata y explotación y a todas aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad" y que "visibilicen y atiendan la realidad de las mujeres del ámbito rural asturiano".

El Consejo Municipal de la Mujer de Avilés también ha pedido que "respeten y valoren la capacidad de decisión de las mujeres sobre su proceso reproductivo y el nacimiento de sus hijos e hijas" y que "no olviden a las mujeres que viven en contextos de guerra y conflicto: palestinas, iraníes y sirias de Rojava, que luchan por su supervivencia ante los genocidios que acaban con sus vidas y las de sus familias".

"Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a estas reivindicaciones, porque solo desde el consenso social lograremos una sociedad en la que la realización personal, profesional y social de cada mujer sea una realidad", ha concluido el manifiesto, que fue leído en un acto compartido con representantes de algunas de las entidades que han participado en su elaboración con sus aportaciones.

En concreto ha sido leído por Carmen Laura Pérez Sánchez (UGT Unión comarcal), Ángeles González Gómez (DIFAC), Carmen Menéndez García (AAVV Pedro Menéndez), Erika Fernández Álvarez (Fundación Secretariado Gitano de Avilés)

El acto ha sido amenizado con la música de las canciones y panderetas de 'Serendengue'. A la lectura ha asistido la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron; miembros de la Corporación Municipal, y representantes de entidades, junto a vecinos.