Avilés convoca los concursos del Antroxu de 2027: fechas, premios y cómo apuntarse al Descenso de Galiana

Archivo - Desfile de Antroxu en Avilés en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha convocado oficialmente los concursos del Antroxu 2027 tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de este viernes. La edición del próximo año repartirá 23.900 euros en galardones entre los diferentes certámenes.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, a partir de este sábado se pueden presentar las solicitudes para participar en los concursos. Las inscripciones deberán realizarse a través del Registro Municipal, a partir del día siguiente de su publicación en el BOPA. Podrán presentarse telemáticamente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés o de forma presencial, mediante cita previa en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros. Entre las principales citas del programa del Antroxu avilesino destaca el XXXVIII Descenso Internacional y Fluvial de la Calle Galiana, que se celebrará el sábado 6 de febrero de 2027 a partir de las 18.00 horas. El concurso repartirá 10.000 euros en diez premios y ofertará 32 plazas para la construcción de artilugios en las naves municipales, una más que en la anterior edición. El plazo de inscripción para esta prueba finalizará el 20 de diciembre de 2026.

En la elección de los Reyes del Goxu y la Faba, la candidatura ganadora dispondrá de una ayuda de 1.500 euros y asumirá la representación de las fiestas, lo que incluye la elección de la temática y la lectura del discurso del viernes 5 de febrero. Las candidaturas para este título pueden enviarse hasta el 18 de octubre de 2026, con el fallo previsto para inicios de noviembre.

El programa del Antroxu 2027 se completará con la XLV Ginkana Automovilística (domingo 7 de febrero), el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias (lunes 8 de febrero, con 1.400 euros en premios), el XLV Gran Desfile de Antroxos, Moxigangues y Carroces (martes 9 de febrero, dotado con 2.900 euros) y el XXXVI Concurso de Chigres Antroxaos (del 4 al 10 de febrero, con cinco premios que suman 5.700 euros). Para todos estos eventos, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 3 de febrero de 2027.