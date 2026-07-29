Avilés da el primer paso para convertir el pabellón del CEIP La Carriona en polideportivo de barrio

AVILÉS 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Avilés ha propuesto a la empresa Alfestal SL para la adjudicación del contrato de redacción del proyecto de reforma y ampliación del polideportivo del CEIP La Carriona-Miranda. La oferta de la compañía ha resultado la mejor valorada entre las cinco firmas concurrentes por un importe de 87.664,50 euros.

Esta actuación está enmarcada en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Avilés La Carriona en Movimiento', integrado a su vez en el Plan Edil. Dicho programa cuenta con financiación europea a través de los fondos FEDER, mediante la cual el municipio recibirá 5,34 millones de euros, aportando el 60 por ciento de la inversión global prevista en 8,91 millones.

El contrato licitado comprende la elaboración del proyecto de ejecución, el estudio geotécnico, la definición de proyectos específicos, las certificaciones energéticas y las labores de asistencia a las direcciones de obra, instalaciones, estructura y coordinación de seguridad y salud.

INSTALACIÓN MULTIFUNCIONAL

La tramitación de este contrato supone la primera fase para convertir el actual recinto escolar en un espacio deportivo multifuncional y multigeneracional enfocado al conjunto del barrio de San Cristóbal-Miranda-La Carriona, cumpliendo con las previsiones del Plan de Barrios municipal y las estrategias de la Agenda Urbana.

Los Servicios Técnicos municipales han elaborado un Proyecto Básico que fija la ampliación de las dependencias actuales sin suprimir el uso educativo. En la actualidad, las dimensiones de la pista (32,75 x 18,98 metros) impiden albergar disciplinas como fútbol sala o balonmano e impiden la división de la cancha para competiciones simultáneas.

Para solventar esta carencia, la intervención proyecta la ampliación de la superficie de la pista sin comprometer el terreno hacia el sur para no bloquear el acceso a la parcela. Asimismo, se dotará al inmueble de un acceso independiente respecto al centro educativo con el fin de facilitar su uso en horarios ajenos a la actividad escolar.

AUMENTO DE SUPERFICIE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El inmueble resultante sumará 1.125,52 metros cuadrados útiles y 1.257,63 metros cuadrados construidos, con un incremento de la ocupación en parcela de 819,01 metros cuadrados. Las obras permitirán la división del espacio de juego en tres áreas simultáneas y renovarán los vestuarios generales y de árbitros para garantizar la adaptabilidad a personas con movilidad reducida.

La estructura incorporará una planta superior provista de graderío con plazas accesibles, aseos públicos y una sala polifuncional o gimnasio. La distribución interior incluirá almacenes de material deportivo, despachos, botiquín y un vestíbulo principal conectado por ascensor y escaleras.

Por último, los trabajos contemplan actuaciones de eficiencia energética mediante la mejora del aislamiento térmico, el aprovechamiento de la luz natural y la implantación de nuevos sistemas de iluminación, ventilación, acondicionamiento y producción de agua caliente sanitaria.