Avilés desembarca en Laviana: las peñas de Galiana construirán una carroza para el Descenso Folklórico del Nalón

Presentación de la colaboración entre el Ayuntamiento de Avilés y la ‘Peña Villa L’Adelantrau’ para la participación de la ciudad en la próxima edición del Descenso Folklórico del Nalón, en Laviana. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una embarcación llevará el Descenso de Galiana al Descenso Folklórico del Nalón. El Ayuntamiento de Avilés cederá instalaciones para la construcción de la embarcación y apoyará a los peñistas en la logística del traslado hasta Laviana. Los vecinos de Avilés que deseen acompañar a la embarcación avilesina en este Descenso podrán inscribirse hasta el 7 de agosto.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa, la embarcación la creará una representación de peñas del descenso avilesino bajo el nombre de 'Peña Villa L'Adelantrau'.

El diseño de la embarcación no se ha desvelado, pero el Consistorio ha avanzado que Pedro Menéndez será una de las figuras principales de la creación que surcará las aguas del río asturiano el sábado 22 de agosto en Laviana.

La inscripción para participar, gestionada por la peña, tiene un coste de 50 euros e incluye el disfraz y el almuerzo del día del Descenso.