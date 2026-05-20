Avilés destina 22.000 euros a proyectos de defensa de los intereses de las mujeres

Archivo - La concejala de Igualdad de Avilés, Lucía Fernández. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés ha abierto el plazo para la solicitud de subvenciones a asociaciones que realizan una defensa de los intereses de las mujeres del municipio con un presupuesto total de 22.000 euros.

Tras la publicación del extracto de la convocatoria ayer martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el periodo de solicitud se extenderá hasta el 19 de junio, a través de la Sede Electrónica municipal.

El presupuesto de esta convocatoria es de 22.000 euros, si bien cada entidad podrá aspirar a un máximo de 3.000 euros en la línea destinada a financiar proyectos (o hasta el 100% del presupuesto del proyecto presentado, si esta cifra es menor), y de 300 euros en la línea destinada a sufragar gastos de mantenimiento, derivados del funcionamiento general de la entidad.

En la modalidad de proyectos se subvencionará a entidades y asociaciones de mujeres ubicadas en el municipio de Avilés que desarrollen proyectos y actividades de interés para las mujeres y que generen conciencia cívica entorno a la igualdad. Podrán ser también beneficiarias las secciones de mujer de las entidades que así lo dispongan en sus estatutos.

PROYECTOS QUE SE SUBVENCIONARÁN

Proyectos e iniciativas que desarrollen la participación de las mujeres en temas y actividades de su competencia.

Proyectos y actividades de estudio, divulgación y sensibilización de la población sobre temas relacionados con la situación de las mujeres, en especial, con la igualdad y los buenos tratos.

Proyectos relacionados con el apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social.

Campañas de sensibilización social dirigidas a la población en general, con el objeto de conseguir una mayor sensibilización y promover un cambio de mentalidad que contribuya a desmitificar y transmita valores de igualdad y no violencia.

Actividades para conmemorar diferentes Días Internacionales con temática relacionada con las mujeres.

En la modalidad de mantenimiento se subvencionará, únicamente, a asociaciones de Mujeres constituidas legalmente como tales, quedando excluidas las asociaciones de vecinos, culturales, filantrópicas, asistenciales, culturales y sindicatos, aunque tengan vocalía, área o secretaría de mujer/igualdad.

La convocatoria se realiza en régimen de concurrencia competitiva, por lo que cada solicitud será valorada y puntuada con arreglo a los criterios señalados en las bases, disponibles en el apartado Publicaciones>Subvenciones de la Sede Electrónica municipal. Una vez valoradas las solicitudes conforme a los criterios previamente citados, se establecerá una prelación entre las mismas según la puntuación obtenida.