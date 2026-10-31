Avilés destina 48.351 euros al proyecto para transformar el eje de La Carriona y Río San Martín - AVILÉS

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha encargado la redacción del proyecto para remodelar el eje viario que conecta La Carriona, Buenavista y Río San Martín, uno de los principales accesos a la ciudad. La actuación prevé ampliar las aceras, incorporar zonas de descanso y arbolado y habilitar un carril bici en la calle Río San Martín.

La empresa TPF Getinsa Euroestudios ha obtenido la mayor puntuación en el proceso de contratación, por un importe de 48.351 euros. El plazo para redactar el proyecto es de cuatro meses y el documento definirá y valorará las obras que se llevarán a cabo.

La intervención contempla actuar sobre 3.286 metros cuadrados de aceras en el tramo de La Carriona y Buenavista. En Río San Martín se renovarán 7.383 metros cuadrados de calle y se pasará de tres carriles de circulación a dos, lo que permitirá ampliar el espacio peatonal e incorporar un carril bici de tres metros.

El proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'Avilés La Carriona en Movimiento', financiado con fondos europeos FEDER. La remodelación parte de un estudio de tráfico elaborado en diciembre de 2025 que analiza la movilidad actual y las previsiones de crecimiento de la zona hasta 2046.