Avilés establece restricciones de tráfico por el concierto de 'El último de la fila' en La Magdalena

El cantante Manolo García, del grupo musical ‘El Último de la Fila’. - Ricardo Rubio - Europa Press

AVILÉS, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés ha informado de las restricciones y cambios en la ordenación del tráfico previstos los días 19 y 20 de junio con motivo del concierto de 'El último de la fila', que se celebrará el sábado en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena.

Las limitaciones comenzarán el viernes 19, cuando desde las 23.00 horas y hasta la finalización del recital quedará prohibido el estacionamiento en las vías más próximas al recinto.

Esta medida afectará a la totalidad de las calles María de Maeztu y del Bosque, así como a tramos de Amistad -entre La Magdalena y del Bosque- y de La Magdalena -entre María de Maeztu y Leopoldo Alas Clarín-. También se verá afectada la zona de El Barrial, frente a los números 23, 25, 27 y 29, y el entorno de Fuente Santos.

Ya el sábado 20, a partir de las 14.00 horas, se introducirán cambios en la circulación. En la calle de La Magdalena se invertirá el sentido del tráfico en el tramo comprendido entre María de Maeztu y Leopoldo Alas Clarín, de modo que la entrada desde Castañeda (AS-321) se canalizará hacia Leopoldo Alas Clarín, quedando prohibido el sentido contrario.

Por su parte, en la calle Amistad, entre Concordia y Leopoldo Alas Clarín, la circulación solo estará permitida en dirección a Buenavista. Los vehículos que transiten por Leopoldo Alas Clarín y se dirijan hacia la glorieta de Los Canapés serán desviados por las calles de La Magdalena y La Paz. Las restricciones se mantendrán hasta la finalización del concierto.