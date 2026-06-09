Avilés expone en el Foro de las Ciudades de Madrid su modelo de desarrollo urbano inteligente

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha participado este martes en la séptima edición del Foro de las Ciudades de Madrid 2026, un encuentro internacional sobre desarrollo urbano sostenible celebrado en el recinto ferial IFEMA que reúne a representantes de 51 ciudades de Europa y Latinoamérica.

La ciudad ha intervenido en el panel 'Innovación urbana: casos de éxito', junto a representantes de Praga, Las Rozas, Rivas Vaciamadrid y Ribeira. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha expuesto el modelo de desarrollo urbano inteligente de Avilés y su evolución desde una ciudad con barrios desconectados hacia un modelo más integrado, además del desarrollo de su área industrial mediante la ampliación del Parque Científico y Tecnológico.

Según ha informado el Ayuntamiento, Campa ha defendido que la innovación urbana "no consiste en llenar las ciudades de tecnología", sino en integrar de forma inteligente los ámbitos físico, digital y social con los desarrollos urbanísticos para dotarlos de coherencia.

Asimismo, ha señalado que las ciudades de tamaño medio como Avilés cuentan con la ventaja de la cercanía, lo que las convierte en espacios adecuados para poner en marcha modelos urbanos "más coherentes y sostenibles".

Durante su intervención, el concejal también ha sostenido que el futuro de las ciudades "no depende de la inteligencia artificial", sino de la capacidad de construir una visión compartida sobre su desarrollo.

El Foro de las Ciudades se celebra bajo el lema 'Soluciones innovadoras para el desarrollo urbano sostenible' y aborda cuestiones relacionadas con el desarrollo urbano sostenible, la innovación, la economía circular y el bienestar humano. Avilés participa en este encuentro a través de su pertenencia a la Red Innpulso, de cuyo Consejo Rector forma parte, y en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).