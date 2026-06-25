Avilés impulsa la actividad física en mayores de 55 años con un programa de caminatas y gimnasia en los parques

AVILÉS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha puesto en marcha el contrato de actividades 'Por tu salud, muévete' con el objetivo de promocionar los hábitos saludables y favorecer la socialización de las personas mayores de 55 años a través de la actividad física realizada en grupo. El servicio ha sido adjudicado a la empresa Blinca Servicios Culturales y de Ocio, S.L. por un importe de 103.963,20 euros, IVA incluido.

La concejala de Ciudad Saludable y Mayores, Ana Suárez, ha explicado que la iniciativa está orientada a la mejora de la salud física, emocional y relacional, y ha destacado que el programa se ha ampliado de una única línea de actuación a tres diferentes para abordar a un grupo de población mucho mayor bajo principios de equidad, accesibilidad e inclusión.

La primera de las líneas se centrará en los itinerarios habituales de caminatas del anterior programa, mientras que la segunda consistirá en rutas adaptadas e inclusivas para personas con problemas de movilidad o situaciones personales que les impidan caminar por espacios complejos. La tercera línea desarrollará la denominada 'Gimnasia en los parques', que consistirá en la realización de ejercicio físico en los parques biosaludables del municipio.

La línea de 'Gimnasia en los parques' comenzará el próximo 14 de julio y se prolongará hasta el mes de octubre. Las sesiones se realizarán los martes y jueves en horario de 10.00 a 11.00 horas en las zonas biosaludables de Versalles, Las Meanas, Llaranes, El Alfaraz, El Pozón, El Nodo y en la zona verde junto al centro de salud de Valliniello. Los ejercicios tendrán una duración de 60 minutos, con un límite máximo de 25 personas por grupo, y contarán con monitores para el uso seguro del equipamiento.

Por su parte, los programas de caminatas 'Camina' y 'Camina a tu ritmo' se iniciarán el 1 de septiembre y finalizarán en junio. Las marchas de 'Camina' se desarrollarán los lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 11.30 horas en grupos de hasta 40 personas acompañadas por dos monitores. Los puntos de salida fijados son el Complejo Deportivo Avilés (barrio del Quirinal), el Complejo Deportivo Los Canapés (barrio de Versalles), el Edificio El Foco (barrio de Villalegre) y el Centro Cultural del barrio de Valliniello.

Finalmente, 'Camina a tu ritmo' ofrecerá rutas circulares y accesibles de 75 minutos para personas autónomas con capacidad de caminar reducida, quienes podrán incorporarse o abandonar el paseo diario según sus necesidades en un recorrido efectivo de 40 minutos. Esta actividad se llevará a cabo de 16.00 a 17.15 horas en diferentes barrios según el día de la semana: los lunes en La Carriona, los martes en Versalles, los miércoles en Villalegre, los jueves en El Pozón y los viernes en Las Meanas.