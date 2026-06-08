Avilés impulsa el campus 'Verano con Arte' con 216 plazas para facilitar la conciliación familiar en julio

Avilés abre el 10 de junio la inscripción para el campus infantil ‘Verano con Arte’ con 216 plazas - AVILÉS

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Avilés abre este miércoles el plazo de inscripción para una nueva edición del campus infantil 'Verano con Arte' de la Factoría Cultural, que ofrecerá 216 plazas para actividades de artes plásticas, gráficas y escénicas durante el mes de julio.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Avilés, el campus se desarrollará en dos quincenas, del 6 al 17 y del 20 al 31 de julio, en horario de 10.00 a 13.00 horas. Está dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 16 años.

La oferta se divide en tres modalidades. La primera, destinada a participantes de 5 a 9 años, incluirá talleres de cerámica, pintura y técnicas de estampación y grabado. La segunda, para edades entre 10 y 16 años, ofrecerá cerámica, acuarela y pintura mural. La tercera modalidad, de artes escénicas, abarcará expresión corporal, construcciones volumétricas para elementos de escena, teatro, improvisación y música de percusión.

Cada modalidad contará con 36 plazas por quincena. El precio será de 47,25 euros por periodo, con bonificaciones en función de la renta familiar y para familias numerosas.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 26 de junio de forma telemática a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro.