Avilés licita por 138.500 euros la mejora urbana de la Travesía del Pico Bustiello

Avilés licita por 138.500 euros la mejora urbana de la Travesía del Pico Bustiello
Avilés licita por 138.500 euros la mejora urbana de la Travesía del Pico Bustiello - AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 31 julio 2026 17:11
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   OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación las obras de mejora urbana de la Travesía del Pico Bustiello, una actuación incluida en el Plan de Barrios 2026-2027 para Llaranes y que cuenta con un presupuesto base de 138.523,84 euros, IVA incluido.

   Según ha informado el Consistorio, el proyecto contempla la reparación y asfaltado de la vía, la ampliación de las aceras hasta un ancho mínimo de dos metros, la construcción de un nuevo tramo de acera en la margen derecha y la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado.

   El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 20 de agosto y las obras tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

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