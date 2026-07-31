Avilés licita por 138.500 euros la mejora urbana de la Travesía del Pico Bustiello - AVILÉS

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación las obras de mejora urbana de la Travesía del Pico Bustiello, una actuación incluida en el Plan de Barrios 2026-2027 para Llaranes y que cuenta con un presupuesto base de 138.523,84 euros, IVA incluido.

Según ha informado el Consistorio, el proyecto contempla la reparación y asfaltado de la vía, la ampliación de las aceras hasta un ancho mínimo de dos metros, la construcción de un nuevo tramo de acera en la margen derecha y la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado.

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 20 de agosto y las obras tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.