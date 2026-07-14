Avilés licita el proyecto para mejorar los accesos de La Carriona al centro urbano

Calle La Carriona-Buenavista: se actuará sobre 3.286 m2 de aceras para hacerlas más accesibles y cómodas. - AVILÉS

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha licitado el contrato para redactar el proyecto de ejecución de las obras de mejora de los accesos del barrio de La Carriona con el centro urbano, una actuación incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Avilés La Carriona en Movimiento' y financiada con fondos Feder a través del Plan EDIL.

Según ha informado este martes el Consistorio, el contrato cuenta con un presupuesto máximo de 54.450 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 28 de julio.

El proyecto definirá las actuaciones de transformación del eje formado por las calles La Carriona, Buenavista y Río San Martín, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y ciclista. Entre las intervenciones previstas figuran la ampliación y renovación de aceras, la creación de zonas de descanso y espacios verdes, así como la incorporación de un carril bici en la calle Río San Martín tras la reducción de tres a dos carriles de circulación para vehículos.

El documento también concretará los aspectos técnicos de la obra, incluyendo pavimentos, redes de servicios, alumbrado, drenaje, jardinería y mobiliario urbano, entre otros elementos.

El Ayuntamiento señala que el proyecto se apoya en un estudio de tráfico realizado en diciembre de 2025, que concluye que la reorganización del viario y la regulación semafórica permitirán mejorar la seguridad y la movilidad de peatones y ciclistas sin provocar afecciones significativas a la circulación, incluso teniendo en cuenta el crecimiento previsto del tráfico en las próximas décadas.