Avilés pone en marcha cinco cajeros ciudadanos para realizar trámites con el Ayuntamiento y la Fundación Deportiva

Cajero - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ya tiene operativos los cajeros ciudadanos para la realización de trámites sencillos como sacar el volante de empadronamiento y pagar recibos, y de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) que permitirá adquirir bonos de acceso a las instalaciones o las inscripciones en cursos deportivos.

En los cajeros ciudadanos para las acciones en las que es necesario identificarse se utilizará el DNI electrónico. También es posible su utilización para trámites sencillos donde no es necesario la identificación como pago de recibos municipales.

En total son dos cajeros de la FDM y tres cajeros ciudadanos ubicados en puntos estratégicos. Han sido presentados este martes por el concejal de Administración General, Noé Vega y por la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

Según explicó el concejal Noé Vega respecto a los cajeros "son fáciles, intuitivos; permiten hacer los pagos de una forma segura en los propios dispositivos y esto va a permitir agilizar estos trámites y quitar carga de trabajo a las oficinas presenciales para poder hacer estos trámites sencillos en este tipo de cajeros. La idea es seguir implementando más trámites a futuro en la medida que se puedan ir incorporando para liberar de esas tareas, digamos, un poco más sencillas, a las y los trabajadores municipales".