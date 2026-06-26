Avilés presenta su proyecto de intervención temprana en salud mental infantil en un encuentro estatal

El concejal de Servicios Sociales de Avilés, Agustín Medina - AVILÉS

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto CIERCA del Ayuntamiento de Avilés, centrado en la intervención temprana en salud mental y el apoyo familiar a la infancia y la adolescencia, ha sido presentado en el I Encuentro Presencial de la Plataforma de Innovación Social de proyectos piloto promovidos por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

El concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, ha participado en la jornada, celebrada en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, acompañado por la jefa del área de Servicios Sociales, Soledad Rodríguez, y la coordinadora del proyecto CIERCA, Nuria García.

Según ha explicado Medina, la plataforma VIDAS, encargada del seguimiento de los proyectos, permite "un trabajo en red, asesoramiento, intercambiar ideas y todo tipo de cosas", con el objetivo de transformar el sistema de cuidados y apoyos.

El edil ha destacado además que CIERCA forma parte de una estrategia nacional integrada por 35 proyectos piloto y ha señalado que el objetivo es compartir experiencias para trasladarlas a futuras políticas públicas y avanzar hacia un modelo de atención "más personalizado" y adaptado a las necesidades de las personas.