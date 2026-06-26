Avilés presenta su proyecto de intervención temprana en salud mental infantil en un encuentro estatal

El concejal de Servicios Sociales de Avilés, Agustín Medina
El concejal de Servicios Sociales de Avilés, Agustín Medina - AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 26 junio 2026 16:27
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   OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El proyecto CIERCA del Ayuntamiento de Avilés, centrado en la intervención temprana en salud mental y el apoyo familiar a la infancia y la adolescencia, ha sido presentado en el I Encuentro Presencial de la Plataforma de Innovación Social de proyectos piloto promovidos por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

   El concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, ha participado en la jornada, celebrada en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, acompañado por la jefa del área de Servicios Sociales, Soledad Rodríguez, y la coordinadora del proyecto CIERCA, Nuria García.

   Según ha explicado Medina, la plataforma VIDAS, encargada del seguimiento de los proyectos, permite "un trabajo en red, asesoramiento, intercambiar ideas y todo tipo de cosas", con el objetivo de transformar el sistema de cuidados y apoyos.

   El edil ha destacado además que CIERCA forma parte de una estrategia nacional integrada por 35 proyectos piloto y ha señalado que el objetivo es compartir experiencias para trasladarlas a futuras políticas públicas y avanzar hacia un modelo de atención "más personalizado" y adaptado a las necesidades de las personas.

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