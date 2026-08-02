Avilés recibirá en octubre los musicales 'Annie' y 'Jekyll & Hyde' de Theatre Properties

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OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Palacio Valdés de Avilés acogerá en la primera semana de octubre los musicales 'Annie' y 'Jekyll & Hyde', dos producciones de la compañía Theatre Properties que han recorrido distintos escenarios del país y que llegan a la ciudad tras el éxito de otros montajes como 'Sonrisas y lágrimas' y 'Tarzán'.

'Jekyll & Hyde', basado en la novela de Robert Louis Stevenson, se representará los días 1, 2 y 3 de octubre, mientras que 'Annie', el musical de Broadway ambientado en el Nueva York de los años 30, podrá verse los días 3 y 4 de octubre. Ambos espectáculos combinan grandes puestas en escena, música y una propuesta dirigida al público familiar y general.

Las entradas para ambos montajes ya están disponibles a través de Vivaticket. La programación se enmarca en la apuesta de la Concejalía de Cultura de Avilés por incorporar al Teatro Palacio Valdés grandes producciones musicales que cuentan con presencia en los principales escenarios nacionales.