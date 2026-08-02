Declarado un incendio en el paraje Río Padrón en Estepona (Málaga) que provoca un corte de carril en la A-7

Imagen del incendio de Estepona (Málaga). - INFOCA

ESTEPONA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, el Plan Infoca, ha declarado este domingo un incendio urbano activo en el paraje Río Padrón en el término municipal de Estepona (Málaga), que ha provocado el corte de uno de los carriles de la autovía A-7 y el despliegue de más de una veintena de efectivos.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el fuego se encuentra activo desde 15,00 horas de esta tarde cerca de la carretera y de una zona urbana, motivo por el que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía (EMA) ha recomendado el cierre de puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en la vivienda.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte de carril en el kilómetro 1066,500 de la A-7, sentido Cádiz, debido a la presencia de humo y a la cercanía de las llamas a la vía.

Bajo este contexto, el Infoca colabora con el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga para extinguir el fuego. Hasta la ubicación mencionada se han desplazado una veintena de efectivos, entre ellos, dos medios aéreos --un helicóptero ligero y uno semipesado--, 20 efectivos por tierra y dos vehículos autobomba.