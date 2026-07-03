Avilés reordena su tráfico marítimo ante los tapones de buques que esperan marea para entrar a la ría

Nuevas zonas de fondeo en el Puerto de Avilés. - CAPITANÍA MARÍTIMA DE AVILÉS

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Avilés, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha emitido una resolución mediante la que establece nuevas zonas de fondeo en el puerto de Avilés. La decisión responde a un "problema real" derivado de las "especiales características físicas, ambientales y meteorológicas del puerto de Avilés".

En una nota de prensa, la Capitanía ha explicado que estas características provocan "en numerosas ocasiones" que los buques deban mantenerse a la espera antes de poder acceder al interior del puerto, quedando obligados a permanecer fondeados hasta disponer de los muelles de atraque asignados o hasta que se den las condiciones de marea necesarias para asegurar sondas suficientes a lo largo de la ría que les permitan llegar con seguridad hasta sus muelles de atraque.

Asimismo, la zona actual resulta limitada para acoger a todos los buques fondeados con una distancia de seguridad adecuada que permita actuar con tiempo suficiente en caso de imprevistos.

NUEVAS ZONAS DE FONDEO

Se han establecido dos nuevas zonas de fondeo, entre las cuales existe espacio suficiente para la navegación segura de entrada y salida del puerto, separando la entrada al puerto (por la parte occidental, hacia el sureste) de la salida a la mar (hacia el noroeste).

La zona de fondeo suroeste (polígono irregular de 6 vértices), es la más grande y próxima a la costa, a la entrada del puerto y paralela a la línea de costa, entre 1 y 2 millas náuticas, dentro de las demoras 310o y 270o tomado como referencia el Faro de Avilés.

La zona de fondeo noreste (cuadrilátero), es más pequeña y alejada de la costa, separada de la otra zona de fondeo por un canal marítimo de entrada/salida. Está destinada a buques que transporten mercancías peligrosas.