PP-A y Vox cierran un acuerdo de gobierno que Moreno y Gavira firmarán antes de la segunda votación de investidura S

Juanma Moreno y Manuel Gavira, el pasado 11 de junio, en la sesión constitutiva del Parlamento andaluz - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP-A y Vox han alcanzado un acuerdo sobre un gobierno de coalición en Andalucía que desbloquea la investidura del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, por Juanma Moreno, que esta tarde se somete a la segunda votación ante el Pleno del Parlamento para su investidura como presidente de la Junta.

Según han informado ambos partidos en sendos comunicados, el propio Moreno y el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, firmarán el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' a las 18.30 horas, media hora antes del inicio de la votación ante el Pleno del Parlamento.

El acuerdo permitirá a Moreno lograr los votos necesarios para ser investido presidente de la Junta en segunda votación, en la que sólo necesita mayoría simple, esto es, más 'síes' que 'noes'.

Moreno no salió investido en la primera votación del pasado martes, ya que sólo consiguió los 53 escaños a favor del PP-A, frente a los 56 votos en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde ese momento, se intensificaron las negociaciones con Vox para tratar de cerrar un acuerdo que permitiera que fuera investido este jueves.

Ambos partidos han estado negociando algo más de cuatro semanas para tratar de alcanzar un acuerdo para la investidura de Moreno y para la gobernabilidad de Andalucía, tras el resultado que arrojaron las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. El PP-A, con 53 escaños obtenidos, se quedó a dos de la mayoría absoluta, mientras que Vox consiguió 15 diputados.

Entre los dos partidos sumarán una mayoría absoluta de 68 escaños, el "mayor apoyo" a un gobierno andaluz en la historia de la autonomía, según expresó el portavoz de Vox, Manuel Gavira.