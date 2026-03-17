Avilés repartirá por sorteo los tickets infantiles para los desfiles de El Bollo 2026

Archivo - Desfile de Carrozas de El Bollo. - AYTO. AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha informado este martes de que los tickets infantiles para participar en los carros, el tren y el tranvía municipal en los desfiles de El Bollo 2026 se repartirán este año por sorteo, previa inscripción, con el objetivo de evitar las colas de espera a los interesados.

Para los desfiles de el domingo y el lunes se sortean en total más de un centenar de tickets para los carros, el tren turístico y el tranvía municipal, tal y como ha explicado el consistorio. La inscripción para participar en el sorteo se abre este miércoles 18 de marzo a las 09.00 horas en la taquilla de la Casa de la Cultura.

Los participantes rellenarán sus datos en una papeleta y la introducirán en una urna. Cada adulto podrá inscribir a un máximo de 2 menores. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 25 de marzo a las 9 de la noche. El sorteo público se realizará el jueves 26 de marzo a las 10.00 horas en la sala de conferencias de las Casa de la Cultura.