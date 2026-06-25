Avilés restringirá el tráfico en La Goleta una semana por trabajos en las redes de agua

Aguas de Avilés informa de un corte temporal de tráfico entre los números 21 y 33 de la calle La Goleta - AVILÉS

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Avilés ha informado de un corte temporal de tráfico entre los números 21 y 33 de la calle La Goleta, en el barrio de El Nodo, que se prolongará desde el lunes 29 de junio hasta el 6 de julio, ambos incluidos. El acceso quedará restringido exclusivamente a residentes.

La actuación se enmarca en las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que se están ejecutando en la avenida de Lugo (del 1 al 33) y en la calle La Goleta (del 15 al 33), iniciadas el pasado 15 de junio, con el objetivo de mejorar las infraestructuras hidráulicas de la zona.

Durante el periodo de afección se instalará señalización específica y cartelería informativa en las calles próximas, además de avisos en los portales de las viviendas afectadas para informar a los vecinos.

Aguas de Avilés ha agradecido la colaboración de la ciudadanía ante unas obras destinadas a modernizar el servicio de abastecimiento y saneamiento del municipio.