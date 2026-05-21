Avilés rinde homenaje a Bob Dylan este fin de semana en la XIX edición de 'Ciudad Dylanita'

Avilés se prepara para volver a convertirse este fin de semana en 'Ciudad Dylanita' - AVILÉS

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, y el promotor musical Béznar Arias han presentado este jueves la XIX edición de 'Avilés Ciudad Dylanita', que se celebra este viernes y sábado para conmemorar el 85 cumpleaños de Bob Dylan y el 50 aniversario del disco 'Desire', uno de los más icónicos del músico y Nobel de Literatura.

Según han explicado, esta edición de 'Avilés Ciudad Dylanita' será una oportunidad única para revivir en directo una de las etapas más reconocidas de la trayectoria de Dylan, de la mano de algunos de los músicos que le acompañaron y otros que vivieron la música de Dylan en la distancia.

La cita mienza este viernes a las 18.30 horas en la Plaza de España, donde tendrá lugar el habitual Boulevard Dylanita, con la actuación de "Zimmermans", integrados por Tete Bonilla y Julio Gilsanz, así como del Coro Contracanto.

Continua el sábado a las 19.30 horas en la Factoría Cultural con el concierto encabezado por Scarlet Rivera y Rob Stoner, los históricos músicos de la gira 'Rolling Thunder Revue'. Estarán acompañados del multiinstrumentista italiano Riccardo Maccabruni "Makka", contribuyendo a recrear el espíritu original del álbum grabado en 1976.

Completan el elenco reconocidos músicos españoles y asturianos: Felipe y Bottamino y Rafa Laviada, legendarios músicos asturianos de los 60,70 y 80; Ramón Arroyo, guitarrista de Los Secretos; Litus, líder de la televisiva Banda de Late Motiv; y Stormy Mondays, que serán la "support band" del concierto.

Las últimas entradas se pueden adquirir de forma anticipada en: www.entradium.com o presencialmente en el Café Lord Byron y Discos Elepé, y tienen un precio de 15 euros (se podrán aplicar gastos de gestión en plataformas digitales).