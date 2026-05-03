Avilés.- Senderisma regresa en mayo con dos rutas para mujeres en la costa y en la montaña

Archivo - Oviñana (Cudillero), en Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESSS) -

Senderisma, la actividad gratuita de senderismo para mujeres que impulsa la concejalía de Igualdad de Avilés, regresa este mes de mayo con dos rutas: una de costa, en Cudillero, y otra de montaña, en Teverga.

Ambas contarán con un máximo de 20 plazas, y el plazo para preinscribirse permanecerá abierto entre las 9.00 horas del lunes 4 y las 14.00 horas del lunes 11 de mayo. Se podrá hacer tanto de manera presencial, en la Casa de las Mujeres, como a través de Internet.

Se trata de una propuesta dirigida prioritariamente a mujeres mayores de 18 años y empadronadas en Avilés. El nombre de la actividad resulta de los conceptos 'Seguridad en una misma' 'Sororidad' y 'Salud', y nació en 2025 como una propuesta para facilitar que mujeres solas practiquen senderismo y caminen en el entorno natural, algo que contribuye a mejorar la salud física y mental.

Las dos rutas discurrirán por zonas pedregosas y senderos que no entrañan dificultad técnica. A la hora de inscribirse será obligatorio seleccionar el orden de prioridad de las rutas, en el caso de que se solicite plaza en ambas.

Para realizar la actividad será necesario llevar calzado de montaña con suela en buen estado, como por ejemplo zapatillas de trail o botas de montaña. Se deberá utilizar mochila de tirantes anchos con capacidad suficiente para transportar, al menos, 1.5 litros de agua, comida ligera como bocadillo, barritas de cereales, fruta o frutos secos. Para protegerse del sol habrá que añadir gorro, protector solar y gafas. Se recomienda, así mismo, el uso de bastones.