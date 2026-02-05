Avilés será sede en 2027 del Congreso Nacional de Industria, principal foro industrial de España

Archivo - Arcelor. Baterías - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Avilés será la sede del próximo Congreso Nacional de Industria, que se celebrará en el primer trimestre de 2027, según ha anuncoiado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura de la octava edición del congreso que tiene lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, con la asistencia del concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

En su intervención, Sánchez ha destacado que "el próximo Congreso Nacional será en Asturias, en la ciudad de Avilés, en una región profundamente ligada a nuestra historia industrial, pero sobre todo a nuestro presente transformador y a ese futuro productivo".

Campa ha valorado el anuncio como "un reconocimiento a un modelo de ciudad que siempre ha tenido la industria como su eje fundamental" y que "se ha reinventado ante cualquier crisis, perseverando en que la industria siga siendo más del 20% de su producción". El edil subraya que Avilés ha apostado por una transformación industrial basada "en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación".

El Congreso Nacional de Industria está considerado la principal cita anual del sector industrial en España y reúne a representantes institucionales, directivos empresariales y expertos para analizar los grandes retos del sector en un contexto de transformación tecnológica, sostenibilidad y competitividad global.

En la jornada de este jueves también ha participado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha mantenido un encuentro con Campa para abordar las primeras necesidades organizativas del encuentro en Avilés.

"Hemos podido compartir con el ministro y con su equipo las primeras necesidades de lo que puede ser un congreso de este estilo en Avilés; más de 2.000 personas acudirán a debatir sobre la industria, a reflexionar y a tejer redes de contacto entre empresas, instituciones y administraciones, y estamos encantados y muy comprometidos en trabajar para que salga un buen congreso", señala el concejal de Desarrollo Urbano y Económico.