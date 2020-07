Avispa alerta de que los empresarios de salas de fiesta priman "la recuperación económica" a la seguridad

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha alertado este sábado de que los empresarios de discotecas y salas de fiestas priman "la recuperación económica" a la seguridad de sus clientes frente a la pandemia de coronavirus.

En nota de prensa, Avista acusa de "mentir" a las organizaciones empresariales "sobre el cumplimiento de las medidas en cuanto al control de accesos y aforos en los locales de ocio nocturno".

"Se permite el acceso a los locales superando el aforo permitido, restringido por la situación actual; no se dispone, en una gran mayoría de los establecimientos de las medidas de protección, y se permiten actividades de baile sin respetar las medidas interpersonales de seguridad, además de tolerar la presencia de menores de edad y el consumo de alcohol entre los mismos", afirman desde la asociación.

Además, desde Avispa aseguran que "el 90% los locales de ocio nocturno, pubs, discotecas y salas de fiesta de Asturias, no disponen de personal cualificado y formado para ejercer las funciones en cuanto al estricto control de accesos, recurriendo a porteros, auxiliares y otras figuras análogas con dudosa contratación laboral, los cuales no pertenecen al sector de la Seguridad Privada, por lo tanto no cuentan con la habilitación profesional para el ejerció de funciones que únicamente pueden desarrollar los vigilantes de seguridad".

"No pueden escudarse en responsabilizar a sus clientes del incumplimiento de las medidas o aglomeraciones en sus locales, pues como titulares de los establecimientos, deben ser ellos los que cumplen, y hagan cumplir, con los medios que precisen y se les autorice, el cumplimiento de las normas, iguales para todos aunque en circunstancias diferentes por capacidad o aforo", concluyen.