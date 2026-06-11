Avispa denuncia "irregularidades" en vigilancia de obras en Gijón ante Policía y Delegación de Gobierno

Zona de obras objeto de denuncia por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa), por sospecha de vigilancia "irregular". - AVISPA

GIJÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias ha denunciado ante la Delegación del Gobierno en Asturias y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Asturias de la Policía Nacional de Gijón, supuestas irregularidades cometidas en los servicios de vigilancia en obras y promociones inmobiliarias en la ciudad de Gijón.

En el texto de la denuncia, se indica que han podido constatar la prestación de servicios de vigilancia y control en diversas obras ubicadas en la zona de Nuevo Roces y en la obra situada en la Calle del Campón, esquina con Manuel Hevia Carriles, en el municipio gijonés.

Asimismo, han señalado que, de acuerdo a la información de la que disponen y a las observaciones realizadas, existen indicios de que determinadas funciones de vigilancia y seguridad podrían estar siendo desempeñadas por personal de servicios auxiliares, "realizando actuaciones que podrían exceder las funciones legalmente permitidas para dicho personal", han advertido.

Asimismo, han señalado que existen informaciones que apuntan "a posibles acuerdos económicos irregulares, sin contratos firmados entre las partes, responsables / promotores de las obras y quienes prestan dichos servicios de vigilancia".

Por todo ello, Avispa solicita en su escrito que estos hechos sean objeto de comprobación e investigación por parte de esa Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

En la denuncia, se adjuntan imágenes y documentación sobre las obras en cuestión y elementos relacionados con los servicios que confirman estos hechos.

Se pide, por tanto, que se admita a trámite la denuncia y se practiquen las actuaciones de inspección e investigación que se consideren oportunas.

También se solicita que se verifique si los servicios de vigilancia existentes en las obras indicadas cumplen la normativa vigente en materia de seguridad privada y que se compruebe la identidad, habilitación profesional y funciones efectivamente realizadas por el personal que presta dichos servicios.

Además, en caso de apreciarse infracciones administrativas o indicios de ilícito penal, piden que se adopten las medidas legalmente procedentes y se dé traslado a la autoridad competente.