Axuntar critica el uso del asturiano en señales ubicadas en zonas gallegohablantes de Asturias

Axuntar critica el uso del asturiano en señales ubicadas en zonas gallegohablantes de Asturias
Axuntar critica el uso del asturiano en señales ubicadas en zonas gallegohablantes de Asturias - AXUNTAR
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 20:40
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   OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

   La asociación Axuntar, Asociación para la Normalización del Gallego de Asturias, ha criticado este miércoles el uso del asturiano en señalizaciones ubicadas en zonas gallegohablantes del occidente asturiano y ha considerado que esta situación incumple la Ley 1/1998 de uso y promoción del asturiano.

   En una nota de prensa, la entidad ha señalado que la disposición adicional de la norma establece que el gallego-asturiano "tendrá un tratamiento similar al asturiano en lo que se refiere a protección, respeto, enseñanza, uso y tutela en su ámbito territorial".

   Axuntar apunta a varios ejemplos, entre ellos la señalización de los juzgados de Castropol, donde, según indica, aparecen textos en castellano y asturiano pero no en gallego, o una señal de entrada al concejo de Grandas de Salime en la carretera AS-12, en la que figura la palabra "conceyu".

   La asociación sostiene que estas situaciones reflejan "un desconocimiento absoluto de la realidad de la zona o un desprecio también absoluto e imperdonable por la cultura y el idioma de miles de asturianos". Además, afirma que "pareciera que para el Gobierno de Adrián Barbón el ámbito del gallego de Asturias es ninguno".

   En este contexto, Axuntar ha animado a la ciudadanía a comunicar otros casos similares en los 18 concejos gallegohablantes de Asturias, así como posibles errores en la toponimia oficial.

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