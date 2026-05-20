Axuntar critica el uso del asturiano en señales ubicadas en zonas gallegohablantes de Asturias - AXUNTAR

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Axuntar, Asociación para la Normalización del Gallego de Asturias, ha criticado este miércoles el uso del asturiano en señalizaciones ubicadas en zonas gallegohablantes del occidente asturiano y ha considerado que esta situación incumple la Ley 1/1998 de uso y promoción del asturiano.

En una nota de prensa, la entidad ha señalado que la disposición adicional de la norma establece que el gallego-asturiano "tendrá un tratamiento similar al asturiano en lo que se refiere a protección, respeto, enseñanza, uso y tutela en su ámbito territorial".

Axuntar apunta a varios ejemplos, entre ellos la señalización de los juzgados de Castropol, donde, según indica, aparecen textos en castellano y asturiano pero no en gallego, o una señal de entrada al concejo de Grandas de Salime en la carretera AS-12, en la que figura la palabra "conceyu".

La asociación sostiene que estas situaciones reflejan "un desconocimiento absoluto de la realidad de la zona o un desprecio también absoluto e imperdonable por la cultura y el idioma de miles de asturianos". Además, afirma que "pareciera que para el Gobierno de Adrián Barbón el ámbito del gallego de Asturias es ninguno".

En este contexto, Axuntar ha animado a la ciudadanía a comunicar otros casos similares en los 18 concejos gallegohablantes de Asturias, así como posibles errores en la toponimia oficial.