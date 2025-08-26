Ayudas a emigrantes retornados a Asturias 2025: el BOPA publica las solicitudes aprobadas y las cuantías

   OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este martes la resolución por la que se aprueban y deniegan ayudas económicas a personas emigrantes retornadas a Asturias en 2025, con un total de 57.850 euros.

   Según el texto, la Ley de Presupuestos Generales de 2025 contemplaba que, con la finalidad de contribuir a la adaptación y asentamiento de estas personas en Asturias, tendrán derecho a una ayuda económica de hasta 6.000 euros según los requisitos.

   En total se han aprobado ayudas para 17 personas. Las cuantías oscilan entre 1.600 euros y 4.350 por persona, siendo la mayoría de ellas de 3.300 euros. Por otro lado, una de las solicitudes presentadas ha sido denegada.

   Las subvenciones se harán efectivas mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por las distintas personas beneficiarias y el abono se efectuará en un único pago tras la resolución de concesión.

