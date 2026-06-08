Ayudas energéticas en Gijón: Abierto el plazo para solicitar subvenciones de vivienda

Archivo - El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón ha abierto este lunes el plazo de ayudas para gastos energéticos de la vivienda habitual, tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la convocatoria, aprobada por la Junta Rectora de la Fundación el pasado 27 de mayo, cuenta con una dotación presupuestaria de 1.180.000 euros y tiene como objetivo apoyar a las unidades de convivencia con menores recursos en el pago de los suministros energéticos de su vivienda habitual.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación en este día en el BOPA, por lo que permanecerá abierto hasta el próximo 8 de julio de 2026, ambos inclusive.

Estas ayudas están destinadas a contribuir al pago de los gastos de energía de la vivienda habitual correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, incluyendo facturas de electricidad, gas y otros combustibles.

La cuantía máxima de la ayuda será de 420 euros por vivienda, estableciéndose el importe final en función de la facturación acreditada. La concesión tendrá en cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia.

Como en convocatorias anteriores, estas ayudas serán incompatibles con las ayudas de emergencia para el pago de deudas de luz y gas concedidas por la Fundación Municipal de Servicios Sociales, de manera que las ayudas previamente recibidas por este concepto se descontarán del importe que pudiera corresponder.

En este sentido, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha destacado que "estas ayudas refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con los hogares que más dificultades tienen para afrontar los gastos básicos, especialmente en un contexto de especial presión sobre el coste de la energía".

Podrá solicitar la ayuda la persona de la unidad de convivencia que abone los gastos energéticos de la vivienda habitual. Con carácter general, será necesario que todas las personas de la unidad de convivencia estén empadronadas en Gijón y que la persona solicitante cuente con una antigüedad de empadronamiento superior a un año.

Este requisito no se exigirá en el caso de víctimas de violencia de género, trata de seres humanos o explotación sexual, personas emigrantes retornadas a Asturias y personas refugiadas o apátridas.

Las solicitudes podrán realizarse a través de la sede electrónica municipal, en https://sedeelectronica.gijon.es/, mediante el formulario habilitado.

También podrán tramitarse de forma presencial en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía, preferentemente con cita previa.

Para resolver dudas o recibir apoyo en la tramitación, Servicios Sociales pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 686 488 618 y el correo electrónico energia@gijon.es.