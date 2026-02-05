Ayudas de la PAC, impulso al AVE y cambio poblacional: el legado de los 40 años de Asturias en la UE

Archivo - Exterior del Parlamento Europeo. - EUROPA PRESS / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 40 años del Principado de Asturias en Unión Europea (UE), tras la adhesión de España en 1986, han dejado en la región ayudas en el marco de Política Agrícola Común (PAC), inversión en materia ferroviaria para impulsar la llegada de la alta velocidad, financiación para favorecer la inserción laboral y un cambio en la composición de la población tras la llegada de ciudadanos de otros países del bloque.

Con motivo de este aniversario, la Oficina del Parlamento Europeo en España ha organizado este viernes 6 de febrero, en colaboración con el Instituto Asturiano de la Juventud y Equipo Europa, 'Asturias en la UE, pasado, presente y futuro', una iniciativa enmarcada en 'Terraza Europa' en la que los eurodiputados Susana Solís (PP) y Jonás Fernández (PSOE) abordarán los cambios que ha vivido la región tras su ingreso en la UE.

A lo largo de estos años, en los que el Producto Interior Bruto (PIB) asturiano ha pasado de 5.538 millones en 1986, a 28.326 millones en 2023, la comunidad ha cambiado su población registrando un mayor número de personas de otros lugares de la UE. Así, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1998 había 2.897 personas de otro país de la Unión, un dato que en 2022 ascendió a 13.192, lo que supone un incremento del 355,36%.

Con el foco en el turismo, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales apunta a que en 2023 hubo 375.560 turistas internacionales, sobre todo de Francia, Alemania y Países Bajos.

Además, el curso 2023-2024 la Universidad de Oviedo recibió a 881 estudiantes Erasmus, sobre todo de Italia (161) y Alemania (112). De la misma manera, ese mismo curso escolar 924 estudiantes asturianos fueron a otras universidades europeas y de cara al curso 2025-2026, la Universidad de Oviedo espera recibir 866 alumnos Erasmus.

También crecen los matrimonios con personas de otro país europeo hasta el punto que, según el INE, en 2024 había 112 matrimonios donde uno de los cónyuges era español y el otro tenía la nacionalidad de otro país de la UE.

LA AYUDA DE LA PAC

La Política Agraria Común (PAC) ha sido una de las apuestas europeas que más ha impactado en Asturias. Según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, en la campaña de 2024, 9.294 beneficiarios de la PAC en Asturias recibieron 146,6 millones de euros en ayudas.

El importe promedio por beneficiario fue de 15.775 euros y las partidas con más peso fueron la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (15,7%), las inversiones en activos físicos (15%) y las ayudas para zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (13%).

ALTA VELOCIDAD, EMPLEO Y EDUCACIÓN

En estos 40 años de construcción de Europa, Asturias ha recibido más de 128 millones para proyectos estratégicos. Destacan los 121,6 millones de euros para la línea de Alta Velocidad León-Asturias. Se trata de financiación procedente de los fondos NextGenerationEU para modernizar la infraestructura ferroviaria y adaptarla al tercer carril y al Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario.

Para mejoras de ecosistemas, la UE ha contribuido al proyecto 'Life Divaqua' con 1,4 millones para mantener o mejorar el estado de conservación de los ecosistemas acuáticos en el parque nacional de Picos de Europa.

Además, ha destinado 1,2 millones del Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) para Xeitu Estrategias Innovadoras, que tiene como fin promover la inclusión social y laboral de las personas en riesgo de desempleo y exclusión.

La construcción del IES La Florida, en Oviedo, ha contado con una ayuda de 144.480,6 euros de la UE; el coworking digital Soto de Llanera, con 100.000 euros, y el proyecto A-E-I (Adultos, Empleo, Inclusión), con 155.475 euros para difundir y compartir buenas prácticas en educación e inclusión social para adultos.

Destaca también la dotación de 1,3 millones del fondo FEDER a la creación de un centro de salud en Turón y otra de 589.034 euros, del fondo FEDER, para el desarrollo de un sistema inteligente de absorción de energía cinética en atenuadores de impacto para proteger a los ocupantes de vehículos en colisiones y salidas de vía.