El Ayuntamiento acoge un nuevo Maratón de Donación de Sangre del 15 al 18 de junio18 de junio

Presentación del maratón de donaciones de sangre en Avilés. - AYTO. AVILÉS

AVILÉS 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés organizan un nuevo Maratón Extraordinario de Donación de Sangre. Se trata de la quinta ocasión en que esta cita se lleve a cabo por estas fechas, a las puertas del verano, complementando al habitual Maratón de Navidad que cada año se celebra en diciembre.

Este Maratón Extraordinario de Donación de Sangre se llevará a cabo en dos ubicaciones: del lunes 15 al jueves 18 de junio se celebra en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de 9:00 a 21:00 horas. Este viernes 12 aprovechando la afluencia de pùblico por las actividades de la Noche Blanca está ubicado un autobús de donaciones en la Plaza de España que se mantendrá operativo de 9:00 a 21:00 horas.

Ese autobús volverá a estar operativo el viernes 19 en el mismo sitio y con el mismo horario.

El Maratón ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento por la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, que ha estado acompañada de la directora gerente Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, Mª Teresa Díaz Campomanes, y por el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, Carlos Vigil Blanco.

Los tres hicieron un llamamiento a la participación, sobre todo a la población joven, en esta iniciativa altruista que salva vidas.

La cifra del pasado año de este Maratón de verano fueron 256 donaciones y en la pasada campaña de Navidad, el Maratón de Donaciones se cerró con 415 bolsas recogidas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.