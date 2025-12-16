El Ayuntamiento aprueba la compra de la finca de La Isla para añadirla al Botánico

El portavoz de la Junta de Gobierno y concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes la adquisición, por 1,9 millones de euros, de la finca de La Isla, para su adhesión al Jardín Botánico Atlántico.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta de Gobierno y concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

Martínez Salvador ha destacado la importancia de la compra de esta parcela, de 17.000 metros cuadros y que cuenta con un jardín histórico y un edificio de casi 2.000 metros cuadrados de superficie construida.

Ha recordado, unido a ello, que en el año 2001 el Ayuntamiento adquirió una parte del jardín histórico para formar parte de una de las cuatro zonas museográficas del Botánico, que abrió sus puertas en 2003.

La propiedad de esta parcela que ahora se adquiere se mantuvo por los herederos de Florencio Valdés, si bien su compra ha sido una aspiración del Ayuntamiento desde hace años.

Ha insistido en que es una propiedad de mucha relevancia importancia tanto por su valor meramente arquitectónico y por lo que supone un jardín catalogado de esa manera, sino también porque es una finca donde Florencio Valdés, industrial gijonés, formó, entre otras cosas, grandes industrias finales del siglo XIX.

Un lugar donde numerosas personalidades de la aristocracia de la época pasaron sus días de recreo, tal como ha quedado cotejado en los diferentes libros de visitas que hay.

El edil ha expresado la "ilusión" del Gobierno local por que se pueda integrar en el patrimonio municipal esta parcela que, entre otras cosas, va a permitir un paseo circular en el Botánico "más coherente", al eliminar el actual cuello de botella a la altura del Bioma Boreal Europeo.

También ha resaltado que abre un abanico de posibilidades "enorme" para poder dotar de contenido tanto a la finca en general como a la casa en particular.

Martínez Salvador ha apuntado que se está trabajando ya en poder definir los usos definitivos, si bien ha avanzado que los laboratorios, el banco de germoplasma y el herbario estarán ahí.

A esto ha sumado la posibilidad de tener un servicio de hostelería con acceso directo al exterior en el edificio, al que se pueda entrar sin necesidad de ser visitante.

A mayores, ha indicado que se podrá tener espacio para las asociaciones vinculadas al Jardín, que hasta ahora no lo tienen, según él.

Entre estas, ha citado la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, con más de 500 asociados, pero también la Asociación para la Defensa de las Abejas del Principado de Asturias, la Sociedad Micológica y el colectivo ornitológico de la Carbayera del Tragamón, con la que también llevan más de 20 años haciendo visitas al equipamiento vegetal.

Preguntado sobre si la casa requiere de alguna reforma, ha confirmado que será preciso hacer actuaciones, para lo que hay que hacer un proyecto que va a necesitar una cantidad económica "a la altura". Ha recordado, eso sí, que esta edificación tiene protección integral, por lo que cualquier actuación está sujeta a restricciones.

"Estoy seguro que lo haremos con la mayor prontitud posible", ha señalado el edil. Dicho esto, ha adelantado que para el primer semestre de 2026 va a haber varias iniciativas, actividades, encuentros, eventos, donde puedan mostrar a todo Gijón esta nueva propiedad municipal, contar su historia y que se pueda disfrutar ya de ella.

En esta misma línea, ha señalado que una de las líneas que trabajarán en la casa será que tenga zonas museográficas, donde se pueda contar la historia de ese inmueble y de lo que pasó dentro.

Ha reiterado, asimismo, que el jardín de La Isla es "impresionante" y cuenta con especies vegetales de todas las partes del mundo que el propio Florencio Valdés recopilaba en sus viajes de negocios y que traía y luego plantaba en su finca.

En cuanto a la cuantía, ha incidido en que se compra por algo menos que la tasación hecha. Para ello, se van a destinar los fondos de la partida abierta de dos millones de euros para adquisición de nuevos terrenos o propiedades que venía reflejada en el presupuesto de este año.

Esta partida se había reservado en principio para una posible compra de los terrenos de Pymar en los antiguos astilleros de Naval Gijón, sobre la que, según Martínez Salvador, se sigue negociando.

Los tratados de manera ordinaria y luego ocho que se incorporaron fuera de orden del día.

Se ha aprobado, de manera inicial, el estudio de detalle de la parcela situada en el número 131 de la avenida Eduardo Castro, en la que se prevé la ordenación de una parcela original donde se obtienen seis parcelas destinadas a edificación residencial y familiar, así como un vial interior de acceso a las mismas y la aprobación definitiva del documento de ejecución de reparcelación del estudio de detalle de la parcela de la avenida de Justo del Castillo, donde se promueve un supermercado Lidl.

Además, la Junta de Gobierno, en línea con semanas anteriores, ha revocado una subvención de una comunidad de propietarios, del número 24 de la calle Manuel Junquera, por incompatibilidad con la ayuda estatal del IDAE. En este caso, la ayuda que se había concedido era de 167.000 euros.

ESCULTURA DE ARTURO FERNÁNDEZ

Martínez Salvador, asimismo, ha explicado que se han aprobado las bases que han de regir el concurso para la selección de proyectos artísticos para la realización de dos esculturas urbanas en Gijón; una del actor gijonés Arturo Fernández, en homenaje póstumo, y otra dedicada a las pescaderas.

Cada una de ellas tiene una dotación de 60.000 euros para la propuesta ganadora, mientras que se pide que el material a utilizar sea el bronce que la estatua dedicada a Arturo Fernández. Esta se ubicará sobre un banco ya existente en el paseo de Begoña, donde aparecerá representado sentado.

En el caso de la escultura alusiva a una mujer pescadera, se ubicará en un entorno todavía por determinar en las inmediaciones del puerto deportivo de Gijón.

El edil ha explicado que este concurso será abierto de fase única para la selección de las propuestas ganadoras y se podrá seleccionar hasta dos, una por cada escultura, si bien cada participante solo podrá presentar a un proyecto de cada categoría.

Una vez presentadas las candidaturas, ha apuntado que habrá 30 días para valorar las ofertas y otros 30 días para emitir el fallo. Asimismo, desde que se firme el contrato, hay seis meses para la ejecución y la instalación.

Por otro lado, en la Junta de Gobierno se ha dado luz verde a la aprobación, de manera definitiva, del Plan Municipal de Residuos Cero de Gijón.

También se ha acordado la concesión de varios convenios, entre los que está uno con la Cámara de Comercio de Gijón, con una subvención de 175.000 euros para la 53ª edición del Salón de la Infancia y de la Juventud (Mercaplana) que se llevará a cabo del próximo día 22 al 4 de enero.

Además, se han aprobado dos proyectos de semaforización y también un reajuste de anualidades de las obras de rehabilitación integral del Colegio de Educación Especial de Castillo de Bernueces, con lo que para el año 2025 quedan 4.436.728,14 euros y 905.079,37 para el ejercicio próximo, que hacen una suma de 5.341.807,51 euros.