El Ayuntamiento aprueba la concesión de la última licencia pendiente para almacenamiento de baterías

Archivo - Siero - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado la concesión de la última licencia pendiente vinculada al proyecto de almacenamiento energético previsto en la zona, correspondiente a una instalación de 12 megavatios. Con esta autorización queda completada la tramitación municipal de las tres plantas de baterías proyectadas en este ámbito, según ha informado el alcalde de Siero, Ángel García.

La Junta de Gobierno aprobó también la adjudicación de las obras de construcción de la glorieta de El Berrón. El regidor explicó que, una vez formalizado el contrato y aprobado el plan de seguridad, los trabajos podrían comenzar a principios del próximo mes de julio. "Ahora hay que firmar el contrato y completar los trámites previos, pero la empresa conoce que debe ejecutarla dentro de este ejercicio", señaló.

Además, se concedieron dos licencias para nuevos espacios de trasteros en la calle Canillejas de Pola de Siero, con 12 unidades, y en la calle Antonio Machado de Lugones, con 26.

García destacó que este tipo de iniciativas responden a nuevas demandas de la sociedad y permiten dar uso a locales comerciales. "Es un servicio cada vez más demandado y un ejemplo de cómo evolucionan las ciudades y los usos de los espacios comerciales", apuntó.