El Ayuntamiento aprueba licencias para la nueva Notaría de Lugones y un Starbucks en Parque Principado

SIERO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado este viernes varias licencias de obra y proyectos urbanísticos. Según ha informado el alcalde, Ángel García, se ha concedido la licencia para la adecuación del local municipal de 369 metros cuadrados ubicado en la avenida Luis Braille de Lugones, adjudicado por subasta pública y que albergará la futura Notaría de la localidad.

Asimismo, se ha autorizado la reforma de un local de 108 metros cuadrados en el centro comercial Parque Principado para la instalación de un establecimiento de la cadena Starbucks, que supondrá una inversión de 97.280 euros.

Por otro lado, el regidor ha anunciado la aprobación del proyecto de construcción de una glorieta en El Berrón, en el cruce entre la CN-634 y la AS-376. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 709.332 euros y un plazo de ejecución de seis meses, se financiará con cargo a los remanentes municipales una vez se liquide el presupuesto de 2025.