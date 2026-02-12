El Ayuntamiento atiende una quincena de incidencias por caída de árboles y ramas a causa del viento

Operarios trabajan en la caída de un árbol en Siero a causa del viento. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha atendido este jueves una quincena de incidencias por caída de árboles y ramas a causa del viento. El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Siero, Alejandro Villa, ha visitado este jueves los trabajos de retirada de uno de los árboles caídos por el viento en la zona de Tabladiello (Collao), donde los servicios municipales han actuado desde primera hora. En varios casos, los troncos o cañas cortaban el paso en algunos caminos rurales.

También se produjeron incidencias en varios centros educativos -los colegios públicos Xentiquina (Lieres), Los Campones (El Berrón), El Carbayu (Lugones), y en el recinto de los colegios Celestino Montoto y Maestros Arregui (Pola de Siero)-, aunque sin afectar al acceso ni al normal desarrollo de la actividad escolar.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, ha destacado "la rápida actuación de los servicios municipales, organizando el trabajo en función de las prioridades y la gravedad de las incidencias en el tráfico", y ha asegurado que "se continuará trabajando en los próximos días para retirar los restos". El edil ha subrayado además que no ha habido que lamentar daños personales.