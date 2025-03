El Ayuntamiento de Oviedo avanza en el proceso para contar este año con ordenanza de zona de bajas emisiones

Cuesta está "plenamente de acuerdo" con Gijón frente al Ministerio por el condicionamiento de ayudas al transporte aunque aclara que en Oviedo no tendrá "trascendencia práctica"

El Ayuntamiento de Oviedo avanza en el proceso para contar este año 2025 con la Ordenanza Municipal Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, al aprobarse este jueves en la Junta de Gobierno local el trámite de la consulta pública previa.

Con este paso inicial para la conformación de la ordenanza, la ciudadanía podrá trasladar sus ideas, impresiones y opiniones sobre la implantación de esa zona en la capital asturiana, según ha explicado a los medios el segundo teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, en la inauguración de la exposición del vehículo ecológico organizada por la Asociación Española del Automóvil Ecológico.

Cuesta, asimismo, ha indicado que "se continúa además con el resto del proceso", desde la implantación de todos los medios de supervisión y de control, "en una fase ya muy avanzada", a la revisión de Plan de Movilidad Urbana Sostenible. "Va avanzando el proceso tal y como lo teníamos conformado, para que a lo largo de este año 2025 pueda estar concluido", ha afirmado, remarcando que el objetivo es "impulsar la movilidad sostenible".

El planteamiento previo del Consistorio es "ese doble anillo, uno de más intensidad, en el entorno del Campo San Francisco, y otro que tenga que ver con las rondas exteriores de Oviedo". "A partir de ahí, lógicamente con los estudios de tráfico y movilidad y con todo el resto de circunstancias, iremos conformando esa zona de bajas emisiones y en la ordenanza, al final, se determinarán las restricciones, las limitaciones, los periodos transitorios, que es muy importante, pero con ese enfoque que le hemos dado siempre: no pretendemos prohibir, no pretendemos restringir, lo que queremos es crear unas zonas donde el respeto al medioambiente sea fundamental, pero sobre todo concienciando y divulgando las ventajas", ha dicho el edil.

Cuesta, además, ha mostrado su respaldo al Ayuntamiento de Gijón frente al Ministerio de Transportes con relación a las condiciones para ayudas al transporte. "El Real Decreto Ley 1/2025, que establece las ayudas al transporte y donde, como requisito para poder percibir esas ayudas, se determina que los ayuntamientos, que están obligados a implantar la zona de bajas emisiones, planteen, mediante una declaración responsable, que a lo largo del año 2025, esa zona de bajas emisiones va a estar implantada. Esto es lo único que dice ese Real Decreto. Con posterioridad, por parte del Ministerio de Transportes, se saca una resolución donde se endurecen esas condiciones para poder recibir esas ayudas y donde se especifica que no solamente debe estar implantada la zona de bajas emisiones, sino que debe ser ya restrictiva, con el régimen sancionador impuesto", ha detallado.

En ese sentido, el concejal ovetense entiende que supone un "empeoramiento de la situación" y defiende que "la autonomía municipal debe estar presente", calificando de "intolerable" ese "chantaje" del Ministerio a los ayuntamientos.

Así, está "plenamente de acuerdo" con el posicionamiento de Gijón aunque aclara que en Oviedo no tendrá "trascendencia práctica" ya que las ayudas al transporte que complementan el 30% del Gobierno las pone el Principado a través de la CTA y, en el caso del bono menor, que pretende implantar su gratuidad hasta los 14 años, en la capital asturiana ya está en vigor hasta los 18 años.

PARKING DE LA ESCANDALERA

Cuesta, igualmente, ha referido al proyecto para el parking de la Estandalera, indicando que se dio un plazo de dos meses para que se presentaran los estudios de viabilidad, pero también se ha hablado "con actores que podrían estar interesados".

"Estamos convencidos de que sí va a haber empresas que estén interesadas, es una actuación muy relevante, es el parking seguramente de mayor centralidad, más emblemático, ya no diría de Oviedo, sino de toda Asturias", ha remarcado.

El concejal apuesta porque siga habiendo un parking "con una mirada muy, muy intensa hacia esta política de movilidad sostenible". "Tiene que ser un parking moderno, que responda a las necesidades de la ciudad, pero tiene que ser una actuación ambiciosa, ya digo, con una mirada muy intensa, también en esta apuesta por la movilidad sostenible", que se complemente con la restauración del mosaico del Paseo de los Álamos. "Hay que complementar todas las actuaciones, pero que a nadie le quepa ninguna duda de que, muy posiblemente, en este mismo mandato en el que estamos, antes del año 2027, empiecen las obras de reforma y de restauración del mosaico del Paseo de los Álamos", añade.

PARQUE DEL ESTE

Por otra parte, el concejal de gobierno ha criticado a la oposición por "mentir" a los vecinos en su reivindicación del parque del Este. "Hay que ser serios, hay que ser responsables y hay que tratar de que nunca se confunda o se mienta a los vecinos", reclaman.

Cuesta argumenta que esos terrenos "son de titularidad privada" con una propiedad que está "muy atomizada". "Ese proceso solamente puede llevarse a cabo de la mano de los propietarios, de los titulares de esos terrenos, promotores o particulares", dice.

"Vamos a cumplir con nuestro compromiso. De la mano de los propietarios de esos terrenos, vamos a tratar de que por medio de una cesión anticipada de esos suelos, podamos conformar esa mancha verde, ese corredor verde que ya dibuja, que ya plantea nuestro plan general", asevera, asegurando que "cualquier otra medida no es real, no es posible y no es factible" ya que se trata de terrenos con aprovechamientos urbanísticos ya consolidados. "Estaríamos hablando de unos importes que son completamente inasumibles para el Ayuntamiento de Oviedo o para cualquier otro ayuntamiento", apunta.

"Creemos que es compatible mantener esos terrenos en un estado adecuado, es una exigencia vecinal más que justificada, y de la mano de promotores y propietarios, ir adelantando aquellas zonas verdes que ya dibujó el propio plan. Cualquier otra cosa, podríamos todos estar de acuerdo, pero es que ni es realista ni es viable. Y ahí, un ayuntamiento y un equipo de gobierno serio y responsable no va a entrar nunca", ha zanjado.