El Ayuntamiento de Avilés adjudica la reparación del muro interior del cementerio de La Carriona

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AVILÉS, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo en los próximos días las obras de reparación del paramento exterior del muro interior del cementerio de La Carriona. El objetivo de esta actuación es subsanar las humedades y desconchones que presenta la estructura debido al paso del tiempo, garantizando así su estabilidad y mejorando su estética, al tiempo que se preserva la autenticidad histórica del camposanto.

Según ha informado el Consistorio a través de una nota de prensa, el proyecto ha sido adjudicado a la empresa Construcciones Martínez Monasterio S.L. por un importe de 24.805 euros (IVA incluido), al presentar la oferta con mejor relación calidad-precio. Al tratarse de un contrato menor, los servicios técnicos municipales solicitaron previamente ofertas a un total de cinco empresas del sector. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 30 días.

La intervención se concentrará en dos secciones del muro interior: una pared de 47 metros de largo por 2,55 metros de alto, y otro tramo de 14 metros de longitud por la misma altura.

El proceso de rehabilitación comenzará con la limpieza y retirada del revestimiento de mortero actualmente degradado por la acción de las humedades. Asimismo, se procederá a quitar la piedra superficial suelta y el mortero de unión deteriorado para su posterior recolocación. Posteriormente, se realizará un cepillado de las piedras y se sanearán las juntas utilizando mortero y cemento de alta calidad para asegurar una unión sólida y duradera.

Finalmente, los trabajos contemplan la aplicación de un recibido final de muro con mortero hidrófugo para prevenir futuras filtraciones y garantizar la durabilidad de la estructura a largo plazo, además del saneo y reparación de las albardillas deterioradas. Una vez aplicado el mortero, se procederá al pintado del paramento en color blanco.