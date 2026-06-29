El Ayuntamiento de Avilés aprueba la licencia definitiva para construir viviendas en Emile Robin-Los Telares

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AVILÉS, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado de forma definitiva la concesión de la licencia de obra para la construcción de un edificio de 15 viviendas, plazas de garaje, trasteros, piscina, jardín y apartamentos turísticos en el Área de Planeamiento Específico 'Emile Robin-Los Telares'. Este ámbito está incluido en el Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés (Pemrich).

La aprobación se ha materializado una vez examinado el proyecto de ejecución y el de seguimiento arqueológico por el Consejo de Patrimonio del Principado de Asturias, que ha emitido un acuerdo favorable con condiciones. Entre las exigencias incorporadas en el proyecto definitivo se encuentra la ampliación de la superficie ajardinada para asemejarla al jardín original, así como la obligatoriedad de paralizar los trabajos en caso de que aparezca la fuente de los Figueroa, un elemento bajo protección integral que de momento no ha sido localizado en el terreno.

Otras modificaciones técnicas añadidas contemplan la reconducción de los sistemas de ventilación de los garajes hasta la cubierta y la colocación de lamas de ocultación para los equipos de aerotermia. Asimismo, se prevé la elaboración de un trampantojo en la medianera colindante para reproducir el alzado principal.

EL PROYECTO

El inmueble principal se va a levantar sobre una parcela de 1.502 metros cuadrados entre la calle Emile Robin y la avenida de Los Telares. La nueva edificación contará con cuatro plantas y va a respetar y reconstruir la fachada preexistente datada en 1879, un elemento catalogado con nivel de protección parcial. Las viviendas van a ocupar las plantas superiores, mientras que la planta baja se va a destinar en exclusividad a apartamentos turísticos con acceso independiente.

El plan constructivo se comtempla con un segundo edificio independiente de cuatro plantas ubicado en el número 26D de la calle de La Estación, de 95 metros cuadrados, el cual va a estar destinado íntegramente a apartamentos turísticos y se va a conectar con el garaje común a través de la planta sótano. Este solar forma parte del II Programa de Edificación Forzosa de la ciudad, cuyo objetivo se centra en consolidar la estructura urbana del Conjunto Histórico ocupando los vacíos existentes.