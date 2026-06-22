El Ayuntamiento de Avilés impulsa una Objetoteca Climática Comunitaria para fomentar el consumo colaborativo

AVILÉS, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ha impulsado la creación de una Objetoteca Climática Comunitaria en colaboración con la Dirección General de Agenda 2030 del Principado de Asturias. El proyecto, basado en el préstamo compartido de objetos, herramientas y bienes de uso cotidiano, tiene como objetivos principales fomentar el consumo colaborativo, el ahorro económico de las familias y la reducción del impacto ambiental en el municipio.

La iniciativa ha programado su arranque para este jueves 25 de junio, a las 18.00 horas, con la celebración de un encuentro abierto en la Sala Polivalente de la Casa de Cultura. A esta cita está convocada toda la ciudadanía, con especial atención a las asociaciones vecinales y a los colectivos sociales, ambientales, juveniles y culturales de la localidad. Durante la sesión, además de presentarse en detalle el funcionamiento del proyecto, se ha previsto recoger las primeras aportaciones de los asistentes.

El Consistorio ha destacado en una nota de prensa que uno de los pilares fundamentales del servicio es la participación activa de los usuarios. Con este propósito, se han diseñado encuestas para conocer qué objetos cuentan con una mayor demanda, la frecuencia de uso esperada, el interés real en el sistema de préstamo y la disposición ciudadana a colaborar. Mediante estos procesos de diagnóstico y un mapeo participativo, los vecinos han sido llamados a identificar las necesidades del municipio y determinar qué recursos resultarán más útiles.