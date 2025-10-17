El Ayuntamiento de Avilés invierte 300.000 euros en la renovación de las instalaciones del Navarro Club de Fútbol

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha anunciado una inversión de 300.000 euros destinada a la renovación y mejora integral de las instalaciones del Navarro Club de Fútbol, ubicadas en el complejo deportivo de La Tabliella. La actuación contempla una ampliación de la superficie construida de 365,44 a 487,85 metros cuadrados, incluyendo la creación de un nuevo gimnasio, un módulo de acceso con taquillas, y la reforma integral de los vestuarios.

El proyecto, que se encuentra actualmente en fase de redacción, fue presentado este viernes a la junta directiva del club por los concejales de Deportes, Juan Carlos Guerrero, y de Obras y Medio Ambiente, Pelayo García. Las mejoras persiguen un salto cualitativo en la funcionalidad y estética de las instalaciones, así como una apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Entre las actuaciones previstas destacan la renovación de la imagen exterior del edificio, la mejora de la accesibilidad, la eliminación de construcciones obsoletas y la instalación de sistemas de aerotermia para la generación de agua caliente sanitaria en los vestuarios. Además, se sustituirán revestimientos interiores, se mejorará la iluminación con tecnología LED y se reformará la instalación eléctrica para adaptarla a la normativa vigente.

La directiva y los concejales mantendrán un nuevo encuentro en el que valorarán las sugerencias de mejora de los usuarios de las instalaciones deportivas.