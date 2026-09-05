El Ayuntamiento de Avilés realiza más de un centenar de mejoras en centros de Infantil y Primaria durante las vacaciones

AVILÉS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha llevado a cabo más de un centenar de actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora en los centros educativos públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio durante el periodo no lectivo estival, con la finalidad de preparar las instalaciones de cara al inicio del curso escolar 2026/2027.

Las intervenciones se han ejecutado en el Centro Público de Educación Especial (CPEE) San Cristóbal, las escuelas de Educación Infantil (EEI) de La Magdalena y El Quirinal, así como en los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Enrique Alonso, La Toba, Llaranes, Marcos del Torniello, Palacio Valdés, El Quirinal, Sabugo, Versalles y Villalegre.

La Concejalía de Educación ha coordinado los trabajos a partir de las necesidades trasladadas por los equipos directivos de los colegios. Entre las tareas desarrolladas figuran el pintado de interiores y exteriores, la reparación de humedades, arreglos en carpintería, persianas, puertas y cerrajería, la reposición de pavimentos en patios, intervenciones en fontanería y calefacción, y la incorporación de mejoras de accesibilidad y seguridad.

La mayor parte de las actuaciones ha corrido a cargo del personal de las brigadas municipales de mantenimiento, mientras que las obras de mayor envergadura han requerido la adjudicación de contratos específicos, como los acometidos en el CEIP Marcos del Torniello para el asfaltado y renovación del cierre de los patios de Infantil, o en el CEIP Sabugo para la reparación del pavimento, pintado de canchas y la creación de un circuito de seguridad vial.

El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, ha señalado que estas intervenciones responden a una comunicación "fluida y permanente" con las direcciones de los centros. Asimismo, el edil ha manifestado que el periodo estival permite actuar sin interferir en la actividad lectiva, al tiempo que ha avanzado que el Consistorio ya planifica nuevas actuaciones para el último cuatrimestre del año.

De forma paralela, se está completando la limpieza y desatasco de las acometidas de saneamiento de la totalidad de las escuelas infantiles y colegios de titularidad municipal mediante el empleo de un camión cuba.