El Ayuntamiento de Avilés subraya que la prórroga de medidas sanitarias demuestra que acertó al suspender San Agustín

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AVILÉS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha destacado que la prórroga de la suspensión de las ferias y concursos de ganado bovino hasta el 31 de octubre, decretada por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de Asturias, "demuestra que el Ayuntamiento tomó la decisión correcta" al suspender el Certamen de San Agustín.

A través de una nota de prensa, desde el Consistorio han subrayado la conveniencia de haber actuado con prudencia al cancelar el Certamen de Ganado de San Agustín para preservar la cabaña bovina asturiana frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

La concejala de Mercados, Raquel Ruiz, ha señalado que el acuerdo difundido por el Principado evidencia que la decisión municipal se adoptó tras "escuchar a los profesionales y actuar con responsabilidad". Ruiz ha recordado que el equipo de gobierno mantuvo un encuentro en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena con alrededor de 60 representantes del sector ganadero asturiano, quienes, según ha apuntado, respaldaron de forma unánime el aplazamiento de la feria para evitar posibles contagios en las explotaciones.

En lugar del certamen tradicional, el Ayuntamiento ha organizado una 'Gala de Homenaje' al sector ganadero para el próximo 25 de agosto en las instalaciones de La Magdalena. Esta iniciativa tiene como objetivo poner en valor la trayectoria y el esfuerzo de las explotaciones bovinas de la región durante la actual contingencia sanitaria.

Por último, el Consistorio confía en que el Certamen de San Agustín pueda recuperar su formato habitual una vez remitida la alerta epidemiológica y retiradas las restricciones.